De prachtigste natuurpracht: onder meer een Belg valt in de prijzen bij Wereld Natuur Fotografie-awards

Niets mooier dan de natuur. Wie die pracht in beeld kan brengen, maakt ieder jaar kans op de award voor de Wereld Natuur Fotografie. De organisatie hoopt met foto’s mensen te beïnvloeden om de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken en hun gewoonten te veranderen voor het welzijn van de planeet. Onder de winnaars voor 2021 ook de Belgisch fotograaf Alain Schroeder.

Gouden medaille

Amos Noucham mag zich de Wereld Natuur Fotograaf van het Jaar noemen. Hij won de hoofdprijs met zijn foto die de titel ‘Facing Reality’ (zie foto hierboven) kreeg, vrij vertaald: geconfronteerd met de realiteit. Geen vergezochte titel omdat hij het moment fotografeerde net voor een pinguïn verdween in de grote mond van een zeehond. “Tot mijn verbazing liet hij de pinguïn twee keer los. Elke keer joeg de zeehond weer achter de pinguïn aan, alsof hij van het spel genoot. De doodsbange pinguïn probeerde te ontsnappen terwijl het spel voortduurde. Maar al snel kwam het spel ten einde.”

Belgische fotojournalistiek van topklasse

De Belgische fotograaf Alain Schroeder won de award in de categorie fotojournalistiek. Hij fotografeerde de operatie aan de bovenarm van een orang-oetan op Sumatra in Indonesië door een gerenommeerde Zwitserse orthopedist. Op de foto is duidelijk te zien hoe twee mensen de handen van de doodsbange jonge aap vasthouden om het dier wat troost te bieden terwijl de voorbereiding voor de operatie volop getroffen worden.

© © Alain Schroeder

Mierenbrug

In de categorie 'Gedrag - Ongewervelde Dieren’ ging Chin Leong Teo uit Singapore met de award naar huis. Hij fotografeerde een zogenaamde mierenbrug die drie gewone rode mier ingenieus bouwden met hun lijfje. Wanneer de voorste padvinders van een kolonie mieren een waterhindernis tegenkomen, vormen ze intuïtief een mierenbrug. Alle andere mieren van de kolonie die hen volgen kunnen zonder problemen de hindernis, in dit geval een kloofje waar water doorloopt, over.