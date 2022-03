Koning Filip bezoekt opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen: “Alle Belgen zijn zeer droevig om wat er gebeurt in Oekraïne”

Koning Filip heeft zich zeer bezorgd getoond tijdens een bezoek aan een opvangcentrum voor vluchtelingen uit Oekraïne in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. “Alle Belgen zijn zeer droevig om wat er gebeurt in Oekraïne”, zo verklaarde de vorst. Samen met koningin Mathilde nam hij een uurtje de tijd om met vluchtelingen en medewerkers van het opvangcentrum te praten. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi vergezelde hen daarbij.

Het voormalige woonzorgcentrum Home Sebrechts in Sint-Jans-Molenbeek is ingericht als crisiscentrum voor Oekraïense vluchtelingen die aankomen in Brussel, zich registreren en geen opvang hebben. Het is een “buffercentrum”, zoals staatssecretaris Mahdi het noemt. Ze verblijven er enkele dagen “om dan gedispatcht te worden naar de verschillende steden en gemeenten in ons land”, aldus de staatssecretaris.

Voor koning Filip en koningin Mathilde een briefing kregen van staatssecretaris Mahdi, Fedasil en Dienst Vreemdelingenzaken, bracht de koning een korte boodschap. “Alle Belgen zijn zeer droevig om wat er gebeurt in Oekraïne. We zijn onder de indruk van wat u allemaal doet en we realiseren ons dat we aan het begin van een zeer lang traject staan.”

De koning en koningin gingen na de briefing in gesprek met Oekraïners die vaak nog maar een paar dagen in België waren. Vele vluchtelingen waren onder de indruk van de ontmoeting. “Dit is het beste van wat we de laatste tijd meemaakten. We kenden horror en angst, maar dit is een prachtig gebaar van de koning en de koningin”, vond Alexandra Murashko.

Zvierievo Kapitolina beaamt: “We waren echt verrast dat niemand minder dan de koning en de koningin zelf ons in België verwelkomden. Ook al ben ik ouder dan de koningin, toch leek het alsof ik gerustgesteld en verwelkomd werd door mijn mama. Ik voelde dat de koningin echt bezorgd was. Wat ze zei, was hartverwarmend.” (pjv)