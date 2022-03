In het ergste geval moet België volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi rekening houden met 200.000 vluchtelingen uit Oekraïne. Dat betekent 120.000 in Vlaanderen en 80.000 in Wallonië. “Als de gewesten zeggen dat ze dat aankunnen, dan ben ik blij dat te horen. Als het niet zo is, dan moeten ze het zeggen. Dan nemen we federaal over.”