Iconisch Volkswagenbusje rijdt voortaan op batterijen

Oerdegelijk en handig. Niet te groot om mee te rijden en te parkeren. Maar zeker groot genoeg als ambulance, als dienstvoertuig of zelfs als voorloper van de mobilhome. Het Volkswagenbusje kon voor alles dienen.

Maar de jongste jaren was de concurrentie zo groot geworden, onder meer door de komst van de monovolumes die extra plaats en comfort combineerden, dat de busjes het wat minder deden.

Volkswagen bouwde al jaren aan een opvolger. Twee jaar geleden op het autosalon van Brussel toonde het al eens een prototype van het nieuwe busje met retrolook. Nu is hij er echt: de ID.Buzz. Als moet je nog even geduld hebben om hem te kopen. De voorverkoop start in mei.

De nieuwe Volkswagen ID Buzz — © AFP

De rijkswachtcombi’s van toen. — © rr

“De T1 – een icoon uit de jaren vijftig – stelde mensen in staat om mobiliteit en vrijheid te krijgen. Met de Buzz we brengen het T1-dna over naar het heden en dus naar het tijdperk van elektrische mobiliteit en duurzaamheid”, zegt Jozef Kabaň, hoofd Volkswagen Design.

De Buzz wordt CO2-neutraal geleverd. Hiermee wordt bedoeld de compensatie van de uitstoot van de productie in de Duitse fabriek in Hannover, de productie van alle modules in fabrieken van Volkswagen Group Components en het transport tot aan de overdracht aan klanten in heel Europa. En hij rijdt dus elektrisch.

De kostprijs is nog niet bekend. Maar geschat wordt dat hij rond de 50.000 euro zal kosten.

Opvallend is wel dat er maar plaats is voor vijf personen, chauffeur en vier inzittenden. Maar er zou op termijn een grotere versie komen.