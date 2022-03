Gentse aanvoerder Vadis Odjidja keert terug op Griekse bodem: “Bekerfinale? We focussen op deze partij”

Voor Vadis Odjidja is Thessaloniki geen onbekend terrein. De voormalige speler van Olympiakos is dan ook de perfecte gids voor de Buffalo’s om zijn ploegmakkers voor te bereiden op de helse sfeer in het Toumba-stadion: “De sfeer is vergelijkbaar met wat we meemaakten op bezoek bij Partizan. Het wordt een moeilijke match in een vijandige sfeer. Daar zijn we tegen opgewassen, dat bewezen we ook in Belgrado.”

Vadis Odjidja is uiteraard vertrouwd met spelen in Griekse heksenketels. De Gentse aanvoerder beleefde heel wat dolle avonturen met Olympiakos Pireaus en herinnert zich nog levendig hoe fel het er aan toe kan gaan in duels tegen PAOK: “Ik speelde hier ook met Brugge een tiental jaar geleden. De sfeer is vergelijkbaar met wat we meemaakten op bezoek bij Partizan. Het wordt een moeilijke match in een vijandige sfeer. Daar zijn we tegen opgewassen, dat bewezen we ook in Belgrado.”

De Gentse aanvoerder kent bovendien ook nog enkele jongens bij PAOK uit zijn Olympiakos-periode. “Ik ken Biseswar en El Kaddouri, een Belgische jongen. Ik begrijp dat Vierinha hier ook nog speelt. Voorts is het een nieuw team. In Griekenland kun je je altijd aan een fysiek stevige partij verwachten en de fans zullen fanatiek zijn.”

© BELGA

“Ik zie niet in waarom het geen goede match zou kunnen worden. Ik hoop vooral op een fijne partij die leuk is om te bekijken. Bovendien verwacht ik ook dat we opnieuw ons eigen spel kunnen ontwikkelen. Heel wat jongens zijn ook al weg bij Olympiakos, dus daar heb ik niet zoveel contacten meer. Mijn info komt van elders”, klonk Odjidja een tikje mysterieus.

In Gentse rangen wordt hier en daar geopperd om te focussen op de bekerfinale omdat daar de kans op eindwinst uiteindelijk gevoelig groter is dan in de Conference League: “We hebben genoeg kwaliteit in onze rangen om ook hier een goed resultaat neer te zetten”, aldus de Gentse kapitein die niet wil weten van de denkpiste om een keuze te maken en eventueel zelfs spelers te sparen in de Conference League.

“De kwartfinale? We beseffen dat we een druk programma hebben maar we zijn er klaar voor, dat vertelt onze coach ons ook. We willen dan ook heel graag doorstoten naar de volgende ronde. De bekerfinale is natuurlijk ook belangrijk maar eerst focussen we nu op deze partij”, klinkt Odjidja resoluut.