De vele heldhaftige zegebulletins uit Oekraïne over gevangengenomen Russische soldaten of heldhaftige sabotageacties leunen volgens militaire experts dichter aan bij de waarheid dan de stellige Russische berichten dat de “speciale operatie in Oekraïne” geheel volgens plan verloopt. Rusland is nog allesbehalve verslagen, maar er loopt wel bijzonder veel niet volgens Russisch plan.