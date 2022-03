Kraamkliniek gebombardeerd en dan moeten vredesgesprekken beginnen: “Zelfs als het nalatigheid was, is dit een oorlogsmisdaad”

Er was hoop. Er werd uitgekeken naar de gesprekken van vandaag tussen Moskou en Kiev – ernstig en op hoog niveau, deze keer. Er gold gisteren ook een staakt-het-vuren in verschillende Oekraïense steden, in Kiev bleef het rustig. En dan bombardeerden de Russen een kraamkliniek in havenstad Marioepol. Alles in gruzelementen. Moeders en kinderen onder het puin. “Rusland heeft de grens van de menselijkheid overschreden.”