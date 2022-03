De incidenten blijven komen, dus is er geen tijd om langer te wachten: wantoestanden in kinderopvang komen voor onderzoekscommissie

De sage rond crèches blijft aanhouden. Gisteren nog ging een kinderdagverblijf in Schoten ­ondanks een eerdere schorsing gewoon weer open. Het is het zoveelste voorval in een reeks grove wantoestanden in de kinderopvang, met als triest dieptepunt de baby die stierf in ’t Sloeberhuisje. Het Vlaams Parlement richt daarom opnieuw een parlementaire onderzoekscommissie op.