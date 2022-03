IN BEELD. De wereldgoal van Kylian Mbappé die niet telde: Thibaut Courtois wist even niet wat er gebeurde

Kylian Mbappé amuseerde zich woensdagavond aanvankelijk rot in het Bernabéu. De Fransman opende de score voor PSG in de terugwedstrijd in de Champions League tegen Real Madrid, mogelijk zijn toekomstige club. Mbappé deed zelfs drie keer de netten trillen, maar werd twee keer teruggefloten voor buitenspel.