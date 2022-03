Onwaarschijnlijk maar waar: Karim Benzema voorspelde Madrileense triomf uren voor wedstrijd tegen PSG

LEES OOK. Potjes koken over bij PSG na drama in Madrid: steenrijke voorzitter gaat helemaal over de rooie en “valt scheidsrechters aan”

“Benzema is de beste nummer negen in de wereld”, zei Thibaut Courtois na de match. “Dat toont hij vandaag weer. Lewandowski maakte gisteren ook drie doelpunten, maar daar waren twee strafschoppen bij. Karim toont waarom hij hoger moet staan in de rangschikking van de Gouden Bal. Hij vecht voor elke bal en is ook nog eens belangrijk met zijn doelpunten.”

Misschien wel het strafste van heel de avond: hij had de triomf van Real eerder die dag al voorspeld. In een gesprek met de Franse rapper Niska zei Benzema dat PSG “helemaal niets gaat doen” en dat het zijn avond ging worden. “Ze gaan zichzelf ruïneren”, aldus Benzema.