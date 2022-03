Wordt de VAR volgend seizoen opnieuw hervormd? Nood aan scheidsrechters op het veld is hoog

Voor volgend seizoen liggen bij de voetbalbond enkele scenario’s op tafel om de werking van de scheidsrechters te verbeteren.

Een ervan zou zijn om opnieuw een expertenpanel in te schakelen voor de VAR, zoals het was vóór de aanstelling van scheidsrechtersbaas Bertrand Layec. Zo zouden de 19 scheidsrechters die de VAR nu geregeld bemannen weer vaker op het terrein te bespeuren zijn in plaats van in het VAR-centrum in Tubeke.

© BELGA

Sowieso zijn meer scheidsrechters op het niveau van het profvoetbal altijd welkom. Op dit moment heeft de voetbalbond per speeldag, inclusief VAR, 35 scheidsrechters en 35 assistenten nodig. Er zijn echter maar 26 scheidsrechters en 38 assistenten voorhanden. “We zijn er ons van bewust dat het soms veel kan zijn voor onze scheidsrechters, twee keer per dag een wedstrijd doen. Maar door ons te beperkt aanbod kunnen we niet anders”, klinkt het bij scheidsrechtersbaas Stephanie Forde.

Die andere scheidsrechtersbaas David Elleray blijft overigens op non-actief zolang het resultaat van het onderzoek van de Engelse voetbalfederatie niet bekend is. “Op een definitieve beslissing is het dus nog wachten”, aldus Pierre Cornez, woordvoerder van de voetbalbond.(vva)