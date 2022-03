Thibaut Courtois is beter dan Gianluigi Donnarumma. De Italiaanse doelman blunderde onwaarschijnlijk en liet een tot dan veel te slap Real Madrid in de wedstrijd komen. Benzema deed de rest en stuurde het sterrenensemble naar huis. De keuze van Kylian Mbappé voor Real Madrid lijkt ons gemaakt. Messi, Neymar en Mbappé samen met PSG in diepe crisis.