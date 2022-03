Goed en minder goed nieuws voor AA Gent: Tissoudali aan beterhand, Bezus bleef thuis

Het gaat de goede kant uit met de knieblessure van Tarik Tissoudali. De Gent-aanvaller trainde gisteren de volledige training mee in een koud, maar sneeuwloos Toumbastadion. Of hij vanavond tegen PAOk kan spelen, is nog afhankelijk van de reactie die volgt.

Er zeker niet bij is Roman Bezus. De Oekraïner bleef in België nadat hij positief testte op Covid. Vanavond worden er overigens ook zo’n 160 Gentse supporters verwacht. Het stadion mag wegens corona slechts 14.000 toeschouwers toelaten, de helft van de totale capaciteit.(kvu,ssg)