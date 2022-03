AA Gent-baas Michel Louwagie voor Europese wedstrijd: “We willen vooral de beker winnen”

CEO Michel Louwagie weet dat AA Gent voorbij PAOK kan geraken, tot bij de laatste acht in de Conference League. Maar dan wordt het plots heel druk, want de return van die kwartfinales valt vier dagen voor de bekerfinale tegen Anderlecht.

“We willen vooral een prijs pakken: de beker of de Conference League. Als je in de Conference League naar de halve finales gaat en je verliest de bekerfinale, weet over tien jaar niemand nog dat je Europees zo ver bent geraakt. Als je de bekerfinale speelt, moet je die ook winnen. AA Gent heeft sinds 2015 geen prijs meer gepakt. De 1/8ste finales van de Champions League in 2016 wordt niet gezien als een prijs. Dat lees je nooit”, is Louwagie duidelijk over de prioriteiten.

© BELGA

“Ik herinner me de campagne van Club Brugge waarin het de kwartfinales speelt van de Europa League, in die week de beker wint, maar in het kampioenschap tekortschiet tegen ons. Dat stemt tot nadenken over onze aanpak. Het is ook op zulke ogenblikken dat de belasting van onze competitie veel te hoog ligt”, meent Louwagie. “Ik lees dat de kleintjes met achttien in 1A willen blijven. Wij willen naar zestien ploegen, naar veertien zelfs, opdat de kalender minder zwaar wordt. Ons verdienmodel is gebaseerd op wedstrijdinkomsten, we kunnen niet zonder de play-offs. Maar ons publiek is veeleisend en zit niet te wachten op wedstrijden tegen, met alle respect, Seraing.”(bla,kvu)