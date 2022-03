Gentse krachtpatser Michael Ngadeu is voorbereid op warme ontvangst bij PAOK: “Van kameleons ben ik bang, niet van supporters”

Met slechts één tegengoal in de jongste vijf matchen maakt AA Gent zijn reputatie waar als beste defensie van het land. Willen de Buffalo’s doorstoten naar de kwartfinales van de Conference League, dan moet de muur ook vandaag overeind blijven tegen PAOK. Spilfiguur daarin is Michael Ngadeu, bikkelharde mannetjesputter binnen zijn uren, zakenman erbuiten. En marathonman ook. Want de 31-jarige Kameroener is ergens de nummer één ter wereld in...