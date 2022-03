Antwerpse Turk Alpaslan Öztürk kijkt met Galatasaray Barcelona in de ogen: “Adama Traoré, tegen dat beestje wil ik mij weleens testen”

Weerklinkt er in de kleedkamer van Galatasaray een “godverdomme”, dan komt die uit de mond van Alpaslan Öztürk (28). Geboren in Antwerpen, gekneed bij Beerschot en straks met ‘Gala’ de tegenstander van Barcelona in de Europa League. “Onze supporters zijn niet tevreden, wij willen hen gelukkig maken door Europees een wonder te verrichten.” Adama Traoré is gewaarschuwd.