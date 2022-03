Acerta: “Slechts 7 procent van werknemers wil weer voltijds naar kantoor”

De meeste werknemers die tijdens de coronacrisis konden thuiswerken, hebben daar overwegend positieve ervaringen mee. Ze willen dan ook dat thuiswerk in meerdere of mindere mate mogelijk blijft. Slechts 7 procent wil weer voltijds naar kantoor. Dat blijkt uit een rondvraag bij meer dan 2.000 werknemers van hr-dienstenbedrijf Acerta en onderzoeksbureau Indiville.

Negentig procent van de respondenten was tevreden of zeer tevreden over hoe thuiswerk georganiseerd was. De meesten voelen vertrouwen bij de bazen, ze vinden dat ze werk en privéleven beter kunnen combineren, ze zeggen dat ze thuis productiever zijn, enzovoort. Minpuntjes zijn dat er minder contact is met collega’s en leidinggevende, en dat een deel van de werknemers aangeeft thuis minder bij te leren.

Al bij al gaat 73 procent ervan uit dat telewerk ook in de toekomst aangemoedigd zal worden. Daarbij gaat de voorkeur duidelijk naar een flexibel regime, waarbij de thuiswerkdagen niet elke week dezelfde moeten zijn. “Werknemers willen zelf hun kantoor- en thuiswerkdagen kunnen invullen”, aldus Acerta.

Twee dagen

Opvallend is dat de helft ervoor zou kiezen om maximaal twee dagen per week op kantoor te werken. Zes procent zou zelfs voor voltijds thuiswerk kiezen. De meerderheid pleit voor twee of drie dagen kantoorwerk per week, en voor 7 procent hoeft thuiswerk helemaal niet.

“Om het maximum te halen uit hybride werken - de werkvorm die thuis- en kantoorwerk combineert - zou het soort werk moeten kunnen bepalen waar iemand dat werk doet”, zegt Hannelore Van Meldert, hr-experte van Acerta Consult. “Synchroon werk, dat is werk dat je samen met collega’s doet zoals brainstormen, gebeurt best op kantoor. Asynchroon werk, dat wil zeggen werk dat mensen hoe dan ook individueel zullen uitvoeren, kan perfect van thuis.”

De hr-dienstverlener raadt werkgevers aan om een weldoordacht thuiswerkbeleid te ontwikkelen. “Dat loont absoluut de moeite, want hybride werken kan, als het goed wordt georganiseerd, zorgen voor gelukkige medewerkers en een positieve uitstraling naar kandidaat-medewerkers”, klinkt het.