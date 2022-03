Pastoor overleden bij uitslaande woningbrand in Deurne

De brandweer rukte donderdagmorgen uit naar de Seraphin De Grootestraat in Deurne. Daar woedde een hevige, uitslaande woningbrand. Bij die brand viel een dodelijk slachtoffer te betreuren. Het zou gaan om een pastoor.

De melding kwam bij de brandweer iets na half zes binnen. Het betrof de woning naast de basisschool in de Seraphin De Grootestraat. “Bij aankomst bleek de brand zowel voor- als achteraan uitslaand”, zegt woordvoerder Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen. “Het betrof een heel hevige brand, maar de brand was al bij al snel onder controle. Na zo’n half uur blussen kon de ventilatie worden opgestart.” De woning is wel helemaal verwoest door de brand.

Momenteel is het nog onduidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. Verder onderzoek zal de oorzaak moeten duidelijk maken. “Het gerechtelijk labo komt nog ter plaatse voor sporenonderzoek”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie.