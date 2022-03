Eerste topoverleg sinds begin van oorlog: Russische en Oekraïense buitenlandministers in Turkije voor gesprek

© via REUTERS

In het Turkse Antalya wordt donderdag het eerste overleg gehouden sinds het begin van de oorlog in Oekraïne waar echt iets van verwacht wordt. De Russische en Oekraïense ministers van Buitenlandse Zaken zullen er rond de tafel zitten. De Turkse overheid zegt te hopen op een “keerpunt”, maar zeker na de bombardementen op een kinderziekenhuis is dat verre van zeker.