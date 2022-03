Bij PSG zijn ze razend op hem, maar voorts werd scheidsrechter Makkelie bedolven onder complimenten na Real Madrid-PSG

Danny Makkelie is na afloop van Real Madrid-Paris Saint-Germain (3-1) bedolven onder de complimenten. De UEFA en vele andere betrokkenen waren zeer te spreken over hoe de Nederlander het Champions League-duel met de allerhoogste moeilijkheidsgraad tot een goed einde bracht.

Na vijf minuten moest de Nederlander zijn autoriteit al laten gelden, nadat hij ten onrechte werd belaagd door vijf PSG-spelers. Makkelie vertrok geen spier. Bij de twee wegens buitenspel afgekeurde treffers van Kylian Mbappe had hij het bij het rechte eind en ook het toekennen van de 1-1 kon op de goedkeuring van de kenners rekenen.

PSG-keeper Gianluigi Donnarumma claimde dat Real Madrid-aanvaller Karim Benzema, die met drie treffers zou uitgroeien tot de Madrileense held van de avond, een overtreding op hem maakte, maar Makkelie beoordeelde het terecht als een normaal duel.

Dat de 39-jarige Nederlander ook niet in het geduikel van Neymar trapte en in de slotfase een valpartij van Mbappé goed inschatte, was het bewijs dat zijn ster rijzende is. Makkelie floot de halve finale van het EK en is een van de kandidaten voor de finale van de Champions League. En normaal gesproken is hij aan het einde van dit jaar van de partij op het WK in Qatar.

PSG-trainer Pochettino boos

Trainer Mauricio Pochettino van Paris Saint-Germain was een andere mening toegedaan: hij gaf Makkelie juist de schuld van de nederlaag bij Real Madrid.

Volgens de Argentijn had de Nederlander de gelijkmaker van Karim Benzema moeten afkeuren, wegens een overtreding op de keeper. Dat gebeurde niet. “En dat veranderde alles”, aldus Pochettino. „Hierdoor raakten wij de controle over de wedstrijd kwijt. Ik kan het niet begrijpen waarom hij niet floot en ik vergeef het hem ook niet. Het was een grote fout.”

“Op z’n minst had Makkelie de VAR om advies kunnen vragen”, vervolgde de trainer. “Ook dat is volgens mij niet gebeurd. Mijn spelers zijn door deze blunder van slag geraakt en verloren vervolgens de wedstrijd. Daarbij geef ik ook toe dat wij vervolgens fouten hebben gemaakt.”

LEES OOK. Potjes koken over bij PSG na drama in Madrid: voorzitter gaat helemaal over de rooie, opstootje tussen Donnarumma en Neymar