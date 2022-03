Benzemania in Spaanse en Franse kranten, harde kritiek voor PSG: “Dezelfde nachtmerrie, dezelfde schipbreuk”

Real Madrid heeft woensdagavond in zijn terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League een onwaarschijnlijke ommekeer bewerkstelligd tegen Paris Saint-Germain (3-1, heen: 0-1). Een blunder van Gianluigi Donnarumma deed de wedstrijd kantelen, Karim Benzema was de gevierde man met een loepzuivere hattrick. De Spaanse en Franse kranten loofden achteraf Benzema en waren spijkerhard voor PSG.

“Afgestraft door de koning”, blaast de Franse sportkrant L’Equipe donderdag met een verwijzing naar de bijnaam van Real Madrid - De Koninklijke - de loftrompet over Karim Benzema. En de woordspelingsbrigade van L’Equipe was in vorm, want online wordt er getiteld op Le Messie - de Messias. Een groot compliment voor de Franse spits, een sneer richting de Argentijnse voetbalgod van PSG die woensdagavond niet thuisgaf in Madrid. “Dit is een vreselijke desillusie voor de club uit de hoofdstad”, meent de toonaangevende Franse krant. “PSG stortte in in de tweede helft, die toch in mindere mate doet denken aan een andere Spaanse ramp, die van vijf jaar geleden tegen FC Barcelona, ​​​​in dezelfde fase van de competitie (4-0; 1-6). De hattrick van Karim Benzema, in staat van genade, kan niet alles verklaren. Op mentaal vlak faalden de spelers van PSG, niet voor het eerst, enorm.”

“Hetzelfde faillissement, dezelfde nachtmerrie, dezelfde aardverschuiving, dezelfde absolute schipbreuk zodra de storm opkwam en de grote, immense Karim Benzema opstond: dit is geen ongelukje meer, dit is een cultuur”, verwijst redacteur Vincent Duluc in zijn commentaar ook naar de nederlaag tegen Barcelona van vijf jaar geleden.

Naast de harde kritiek voor PSG is er veel lof voor hattrick-held Benzema, “de witte reus”. “Hij was al een legende van de grootste club ter wereld, maar Karim Benzema blijft geschiedenis schrijven. In de eerste helft was hij nog vrij onzichtbaar, omdat hij verstoken bleef van passes door een team dat erg laag stond. Maar nadien zette hij alle goede voorzetten om in goals en besliste als een heel grote meneer in zijn eentje het lot van deze achtste finales. Met deze hattrick kan KB9 Alfredo Di Stefano inhalen.”

“Parijs werd tot zinken gebracht”, kopt Le Parisien. “Woensdagavond zonk de club uit de hoofstad volledig weg na het openingsdoelpunt van Kylian Mbappé. Gekruisigd door een hattrick van Karim Benzema vertrekt het door de achterdeur van de Champions League, bedekt met pek en veren.”

“Dit was het verhaal van een wedstrijd die hij een uur lang onder de knie had en Real een lesje leerde in balbezit, controle en mentaliteit voordat die sereniteit vanzelf instortte als een kaartenkasteel. En dat was alleen de eigen schuld. In de rol van de man die deze constructie opblies: Gianluigi Donnarumma, auteur van een monumentale blunder die de hoop van de Madrilenen volledig nieuw leven inblies en hen wakker schudde.”

Ook de krant uit de Franse hoofdstad zag hoe PSG herviel in fouten uit het verleden. “Alles kwam terug. Ook al zijn er nieuwe spelers en kennen ze het verleden van de hoofdstad niet: kwetsbaarheid, angst, slechte beslissingen, het vermogen om zichzelf in de voet te schieten als het te goed gaat. Maar met Parijs gaat het eigenlijk nooit zo goed. Het heeft een voorsprong van vier tot vijf goals nodig om zich te kwalificeren. Onmogelijk in deze competitie die een bepaalde vorm van controle vraagt, een emotionele dresscode die het nooit heeft gehad. PSG bevestigde dat het buitenshuis niet bestaat, dat het op verplaatsing nooit zijn grote matchen wint. Zoals de uitschakeling tegen Barcelona in 2017, het befaamde Remontada, of die in 2019 tegen Manchester United. Elke keer ging het goed, in ieder geval tot de heenmatch. Dan was er het zwarte gat.”

“Benzema is meer dan Cristiano”

Uiteraard veel blijdschap in de Spaanse pers. “Dit is Madrid!!!”, kopt het Real-gezinde Marca. “Een doelpunt van Mbappé duwde Real richting de uitschakeling, maar Benzema zorgde met een hattrick voor een onvergetelijke avond. Real gaat de kwartfinales in en het Bernabéu is in een delirium beland. Net als in de jaren tachtig tegen Borussia, tegen Inter of Anderlecht, werd het een wonder voor Real. Dit Madrid, geregisseerd door Modric en Benzema, is bijna onoverwinnelijk”, jubelt de Spaanse sportkrant.

Marca gaat in de euforie nog een stapje verder in de Benzemania. “Ja, Benzema is meer dan Cristiano. Hij zal nooit zoveel doelpunten maken als hij. Maar hij is meer een Madridista dan de Portugees van hier tot Cibeles (een plein in het centrum van de Spaanse hoofdstad, nvdr.). Hij heeft nooit om loonsverhoging gevraagd. Hij heeft nooit om contractverlenging gevraagd. Hij kreeg meer klappen dan wie dan ook, ze vergeleken hem met Higuaín, en hij verdroeg het. Mourinho noemde hem een ​​kat. En hij zette door. Nu draagt ​​hij de aanvoerdersband met trots en op 34-jarige leeftijd besliste hij een kwalificatiematch die de geschiedenisboeken ingaat. Don Karim Benzema. Erevoorzitter of wat je maar wilt.”

“PSG verdient Mbappé niet”

Een opvallende quote in het Spaanse AS: “PSG verdient Mbappé niet”. “Een team gesmeed op basis van een chequeboek dat, in tegenstelling tot Real Madrid, niet weet te overleven op sleutelmomenten. Ondanks de geweldige eerste helft van de Parijzenaars, liet Pochettino los blancos levend achter. Een team dat weet wat het moet doen om onwaarschijnlijke situaties, waarin iedereen hen als dood beschouwt, te overwinnen. De mannen van Pochettino onderschatten Real Madrid en overschatten zichzelf. Spelers trilden op hun benen, werden zenuwachtig aan de bal en er stond vooral geen leider op het veld die rust kon brengen. Zelfs Mbappé, die tot aan het gelijkspel de enige was die echt tegen de taak opgewassen leek, was niet in staat om het team nieuw leven in te blazen. Benzema liet aan Mbappé zien dat je nog steeds wit moet dragen om de echte nummer één van de wereld te zijn. Bernabéu herinnerde de PSG-megamiljonairs eraan dat sjeik-dollars, olie en geld in overvloed je niet beter maken, alleen rijker.”