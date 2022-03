Drie jaar cel én tien jaar rijverbod voor twintiger die vader van drie doodreed op voetpad: “Hij vloog met 100 per uur uit de bocht”

Stijn Verbauwhede veroorzaakte het ongeval op 12 juli 2021 in de Leiestraat in Kortrijk. — © vkk, rr

De 28-jarige Stijn Verbauwhede uit Ingelmunster krijgt drie jaar cel en tien jaar rijverbod voor het dodelijk ongeval dat hij in juli vorig jaar veroorzaakte in Kortrijk. Hij maaide met 100 kilometer per uur een vader van drie kinderen van het voetpad terwijl hij onder invloed was van drugs en alcohol.

“Hallucinante feiten”, noemde de procureur des Konings het. “Op 12 juli 2021 om 00.24 uur ’s nachts liep de 46-jarige vader van drie, Mohammed Azdad, met twee vrienden in de Leiestraat in Kortrijk. De toegelaten snelheid is daar 30 kilometer per uur. De beklaagde ging met 100 kilometer per uur uit de bocht. Mohammeds twee vrienden konden op tijd wegspringen, Mohammed zelf niet. Hij overleed ter plekke. Later werd vastgesteld dat de beklaagde 1,2 promille alcohol in het bloed had en er werden ook amfetamines aangetroffen.”

Desondanks betwistte de verdediging destijds het druggebruik. “Mijn client moest sinds zijn vrijlating in 2017 regelmatig onverwachte drugstesten ondergaan, die waren telkens negatief”, zei zijn advocaat Marc Decramer op het proces. “De amfetamines in zijn bloed kunnen ook veroorzaakt zijn door zijn gebruik van het geneesmiddel Ephedrine of iemand heeft iets in zijn glas gedaan die avond.”

Niet eerste keer

Hij heeft nu ongelijk gekregen. “De rechter heeft geoordeeld dat de in het bloed aangetroffen hoeveelheid drugs te groot was om te betwisten”, zegt advocaat van de slachtoffers Jan Leysen. “Dat houdt ook in dat de verzekering nu in staat is om haar geld terug te vorderen, tot een maximum van 30.000 euro.”

Met drie jaar effectief krijgt advocaat Leysen de gevraagde celstraf, het rijverbod van tien jaar is de helft van wat gevraagd is. “Waarom de rechter dit beslist heeft, weet ik niet. Maar ik heb al contact gehad met de nabestaanden en ze verzoenen zich met de strafmaat.”

Verbauwhede stond onder voorwaarden omdat hij in 2013 ook al een man opzettelijk aanreed, hij kreeg toen een celstraf van zes jaar voor poging doodslag met een voertuig.