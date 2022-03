HET PUNT VAN VAN IMPE. “Moet je Oekraïne opofferen voor de wereldvrede? Die cynische vraag ligt nu stilaan op tafel”

Een bombardement op een kinderziekenhuis, thermobarische bommen, raketten op vluchtende burgers,... Vanuit menselijk oogpunt stelt zich de vraag: waarom grijpt het Westen niet drastisch in in Oekraïne? Maar leiders in de EU en de VS doen een uiterst moeilijke diplomatieke evenwichtsoefening, zegt Liesbeth Van Impe. “Ze schatten constant in: als wij dit doen, wat doet Poetin dan? Er is één grote doelstelling: Wereldoorlog III vermijden. En dan dreigt Oekraïne alleen te komen staan, wat natuurlijk verschrikkelijk is.”