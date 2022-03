Standard bijna in Noord-Amerikaanse handen, deal met JKC Capital is nakend

De deal is volgens bijna done. Na maanden speculeren komt Standard zo goed als zeker in buitenlandse handen. JKC Capital, het bedrijf van de Canadese ijshockeybestuurder John Chayka, heeft volgens De Tijd een principeakkoord bereikt met Bruno Venanzi over de overname van Standard. Venanzi blijft zoals eerder bericht met 25 procent minderheidsaandeelhouder van de club en krijgt een functie.

Standard en Venanzi willen de nakende overname nog niet bevestigen, ook JKC onthoudt zich voorlopig van commentaar. Vermoedelijk wil Venanzi eerst het personeel inlichten alvorens de deal wereldkundig te maken.

Door zijn initiële bod te verhogen – De Tijd spreekt over 50 miljoen euro - zou JKC Capital het Amerikaanse 777 Partners aftroeven. Eerder liep de belangstelling van Total Sport Investment TPP, de groep achter de steenrijke Rus Sergey Lomakin, op niets uit.

Rol Vandersmissen

Sclessin, dat is ondergebracht in een aparte vennootschap, wordt in de deal opgenomen. De investeringsgroep wordt minderheidsaandeelhouder van het Luikse stadion. Eerder deze week had JKC daarover nog een vergadering in het Luikse. Het was Kristof Vandersmissen, de zoon van voormalig Standard-speler Guy Vandersmissen, die Venanzi in contact bracht met JKC Capital. Door de overname is Standard gegarandeerd van een proflicentie voor volgend seizoen. JKC zal namelijk een kapitaalsinjectie doorvoeren.

Grote man achter de overname is John Chayka (32). De Canadese ondernemer is medeoprichter van Stathletes, een databedrijf actief in het ijshockey. Op zijn 26ste werd hij general manager van ijshockeyteam Arizona Coyotes. Het leverde hem destijds de bijnaam ‘De Zuckerberg van het ijshockey’ op, al werd Chayka ook geschorst omdat hij de draft-regels had overtreden. In 2020 verliet hij de Coyotes. Chayka wordt bijgestaan door onder meer baseballmanager Jared Porter en Gary Drummond (ex-voorzitter van Arizona Coyotes).

Knip- en plakwerk

Met de komst van JKC komt er een einde aan het eigenaarschap van Bruno Venanzi. De Luikse ondernemer nam Standard in 2015 over van Roland Duchâtelet. Onder zijn bewind wonnen de Luikenaars twee keer de beker (2016 en 2018), maar belandden ze ook in een negatieve spiraal. Talloze trainersontslagen, verschillende bestuurswissels, schandalen (Edmilson-zaak, Propere Handen, …) en financieel knip- en plakwerk om aan de licentievoorwaarden te voldoen later is Standard enkel nog in potentie een topclub.

JKC wil de tienvoudig landskampioen terugbrengen naar de top en zet ook in op het stimuleren van de jeugdopleiding en vrouwentak. Het dagdagelijkse bestuur zal ook uitgevoerd worden door de Noord-Amerikanen. Het is de bedoeling dat Standard ook meer gaat inzetten op data en statistieken.