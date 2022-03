Samenblijven of splitten? In Chmelnytsky staan Oekraïense gezinnen voor hartverscheurende keuze

Mannen nemen in Chmelnytsky afscheid van hun gezin.

Chmelnytsky is een van de plekken waar de vluchtelingen uit Kiev en uit het oosten van Oekraïne passeren op weg naar het westen. Hier moeten gezinnen de moeilijke beslissing nemen of ze samenblijven of dat de man achterblijft en de moeder en kinderen verder naar het buitenland trekken. “Wij moeten op korte tijd beslissingen nemen die de rest van ons leven zullen tekenen. Het zal nooit meer zijn zoals voorheen.”