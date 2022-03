Marc Brys wil vrijdag revanche met OH Leuven tegen Union: “Tonen dat Eupen een jammerlijke misstap was”

De nederlaag van zondag in Eupen is nog niet helemaal verteerd bij OH Leuven, vooral omdat de top acht nu definitief gaan vliegen is. “Een domper met een gigantisch slechte timing”, zo zegt Marc Brys. En toch moet de focus snel verlegd worden, want vrijdag volgt al de komst van leider Union naar Den Dreef.

Als OHL zijn plicht vervuld had door zondag te winnen in Eupen, had het een gouden zaak gedaan. De ploegen rondom de Leuvenaars lieten allemaal punten liggen en bovendien volgde twee dagen later de uitspraak van het BAS, die OHL nog eens drie punten extra opleverde. “Ik weet het”, zucht Marc Brys over die kans die zijn ploeg laten liggen heeft. Over de BAS-uitspraak is hij wél te spreken. “De meest logische uitspraak. Daar mocht eigenlijk zelfs geen discussie over zijn.”

De 3-1 nederlaag in Eupen is stevig binnengekomen. “Het was een non-wedstrijd, een domper met een gigantisch slechte timing”, aldus Brys. “Als dat geen wake-up call is, dan weet ik het niet meer.” OHL laat het steeds opnieuw afweten tegen de kleinere teams. “Waar dat aan ligt? Dat weet ik niet”, klinkt het bij de OHL-trainer. “Als ik het wist, had ik het al verholpen. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.”

Drie dagen na de wanprestatie in Eupen komt de volgende wedstrijd, thuis tegen Union komende vrijdag, al dichtbij. Is de ontgoocheling al doorgespoeld? “Bij de ene blijft zoiets langer hangen dan bij de andere. We zijn geen eenheidsworsten”, weet Brys. “Dat er al snel een nieuwe wedstrijd volgt, is positief. We kunnen tonen, en wel tegen de leider, dat Eupen een jammerlijke misstap was.”

Motivatieproblemen vreest Brys, nu de top acht weg is, niet. “Profvoetballers zijn eergevoelige gasten. Van een gebrek aan drive heb ik weinig schrik. Dat het tegen Union is, kan voor extra pigment zorgen”, besluit hij.