Chemiebedrijf Bayer verkoopt afdeling ongediertebestrijding

De afdeling ‘Environmental Science Professional” stond al langer in de etalage. Volgens financieel persbureau Bloomberg mikte Bayer, luidens ingewijden, op een prijs van 2 miljard euro.

De topman van Bayers afdeling gewasbescherming, Rodrigo Santos, is tevreden met een “zeer aantrekkelijke prijs”. De deal laat volgens hem het bedrijf toe zich te focussen op de kernactiviteiten.

De afdeling maakt producten die niet voor de landbouw bestemd zijn, maar wel voor tuinen, golfterreinen, bossen, parken en spoorwegen. Vorig jaar telde de divisie met hoofdkwartier in de Verenigde Staten zowat 800 werknemers.

Bayer kan het nieuws over de succesvolle verkoop goed gebruiken sinds de overname voor 63 miljard dollar van Monsanto. Na die overname in 2018 kreeg Bayer af te rekenen met heel wat rechtszaken in de VS rond Monsanto’s onkruidmiddel glyfosaat. Tal van mensen stapten naar het gerecht omdat ze de oorzaak van hun kanker aan het gebruik van dat middel wijten. Sinds de overname is het aandeel Bayer zowat gehalveerd.