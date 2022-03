Kan Beke nog minister blijven na nieuwe deuk in zijn blazoen? Zelfs binnen CD&V neemt het gemor toe

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke zit nog maar eens in een lastig parket nu het Vlaams Parlement heeft beslist om een onderzoekscommissie op te richten over de wantoestanden in de kinderopvang. Binnen de meerderheid vraagt niemand het ontslag van de CD&V’er, maar er is wel veel kritiek. En ook bij CD&V zelf valt achter de schermen veel twijfel te horen. “Iedereen voelt aan dat er een probleem is”, zegt een Vlaams parlementslid.