Olie wordt opnieuw duurder, gas goedkoper

De gas- en olieprijzen leverden donderdag een gemengd beeld op. De gasprijs daalt verder, maar de olieprijs gaat daags na forse dalingen opnieuw de hoogte in.

De toonaangevende Nederlandse ‘TTF-future’ voor gas met levering in april noteert rond 10.55 uur op een daling van 7,75 procent tot 143,81 euro per megawattuur. Daags voordien was de gasprijs al fors teruggevallen tot bijna 156 euro. Deze week werden al prijsniveaus tot 345 euro genoteerd.

De Europese Commissie stelde dinsdag plannen voor om de EU op termijn minder afhankelijk te maken van Russisch aardgas. Tegen het einde van dit jaar moet het al mogelijk zijn om de Europese vraag naar Russisch gas met twee derde te verminderen, klonk het. Maar gastraders merken op dat de EU niet spreekt over sancties tegen de Russische gasleveringen.

Russische olie aan banden

De olieprijs gaat wel omhoog. Na een verklaring van oliekartel Opec, waarbij de hoop op een productieverhoging de kop ingedrukt werd, noteert de Europese oliesoort Brent even voor 10 uur 4 procent hoger op 115,38 euro. Eerder op de dag was er een stijging tot 5,75 procent. De Amerikaanse oliesoort WTI gaat 3,4 procent hoger tot 112,58 dollar per vat.

Woensdag was de Brentprijs 13 procent gedaald en die van West Texas Intermediate met 12 procent De markten hebben de beslissing verteerd van Amerikaans president Joe Biden om de import van Russische olie aan banden te leggen, luidde het toen.