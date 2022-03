Textiel-, hout- en meubelindustrie vraagt plafond op energieprijzen en geen kernuitstap

Door de exploderende energieprijzen en grondstoffenkosten verbranden bedrijven elke dag cash of moeten productielijnen stilgelegd worden - zelfs volledige fabrieken - omdat ze niet meer rendabel kunnen doen draaien. “Er moet zo snel mogelijk een halt worden toegeroepen aan deze situatie. Onze regeringen moeten dringend hun verantwoordelijkheid nemen”, aldus Fedustria, want op korte tijd is de toestand in de textiel-, hout- en meubelindustrie “dramatisch verslechterd.”

Fedustria vraagt dringend om een tijdelijk plafond op de energieprijzen voor de industrie in te voeren, best op Europees niveau tot de energieprijzen weer genormaliseerd zijn. “Het gaat om het overleven van duizenden bedrijven uit de maakindustrie, bron van onze welvaart. De toestand is nu erger dan tijdens de coronalockdown in de lente van 2020”, luidt het.

“We hangen te veel af van buitenland”

Door de Oekraïne-crisis is “pijnlijk duidelijk geworden dat we veel te veel afhangen van buitenlandse energieleveranciers zoals de agressor Rusland, en straks nog méér mocht de kernuitstap doorgaan”. Fedustria vraagt daarom nadrukkelijk om de kernuitstap terug te draaien en zoveel mogelijk kerncentrales zo lang mogelijk open te houden. “Het FANC heeft aangetoond dat dit technisch perfect mogelijk is. In landen zoals de VS wordt de levensduur van kerncentrales met twintig tot zelfs veertig jaar verlengd, tot een levensduur van 80 jaar.”

Voor Fedustria moet verder het systeem van de automatische loonindexering tijdelijk bevroren worden. “We kennen in de maakindustrie nu al meer dan 8 procent loonindexering in minder dan een jaar tijd. Dat is onbetaalbaar voor de meeste bedrijven die moeten concurreren op de internationale markten.” Tot slot wordt gepleit voor een verlenging van het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid, zoals bij de coronacrisis, tot minstens het einde van het jaar. “Ongeziene crisissen vragen ongeziene en dringende maatregelen.”