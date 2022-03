Weduwe van Chovanec verbolgen over rapport gerechtsdeskundigen: “gebrekkig en niet definitief”

De advocaten van de weduwe van Jozef Chovanec reageren verbolgen op het nieuwe rapport van de medische gerechtsdeskundigen in het onderzoek naar de dood van de man na een politie-interventie op de luchthaven van Charleroi. “Het rapport is nog niet definitief want de partijen kunnen er nog standpunt over innemen, maar het is gebrekkig en antwoordt niet op alle verslagen van onze deskundigen”, zegt advocaat Ann Van de Steen, die opnieuw wil proberen de onderzoeksrechter in Charleroi van de zaak te halen.

Jozef Chovanec stierf op 28 februari 2018 in een ziekenhuis, drie dagen na de politie-interventie in een cel op de luchthaven van Charleroi. De 38-jarige man wou een vlucht nemen naar Slovakije, maar hij gedroeg zich agressief en werd opgepakt. In 2020 lekten videobeelden van in de politiecel uit, waarop de man zich ‘s nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooit. Daarna is te zien hoe de 38-jarige Slovaakse zakenman in bedwang gehouden wordt door de agenten en hoe zijn gezicht bedekt wordt met een deken vooraleer hij een kalmeringsmiddel krijgt toegediend, maar ook hoe de betrokken politieagenten lachen en een van hen een Hitlergroet maakt.

RTL meldde woensdag dat ze het definitieve deskundigenrapport konden inkijken, en dat zou stellen dat Chovanec zichzelf dodelijk verwondde door met zijn hoofd tegen de celmuren te slaan en dat verstikking door de agenten niet aan de basis zou liggen van de dood. De nabestaanden van Chovanec betwisten dat en de door hen aangestelde deskundigen stellen dat Chovanec niet zelf verantwoordelijk is voor zijn dood.

LEES OOK. Vandaag reconstructie van laatste levensuren Jozef Chovanec: wat speelde zich af in kleine politiecel in Charleroi? (+)

Gebrekkig rapport

“We stellen vast dat voor een tweede maal in het dossier een rapport van het college van gerechtsdeskundigen wordt gelekt naar de pers”, zegt advocaat Ann Van de Steen. “Er wordt geciteerd uit het rapport en als doodsoorzaak wordt verwezen naar de verwondingen die hij zichzelf heeft toegebracht in de politiecel alsook naar de medicatie die hem nadien werd toegediend. Het rapport is echter niet definitief. In samenspraak met de onderzoeksrechter werd immers bepaald dat partijen er nog standpunt over kunnen innemen. Het is in elk geval gebrekkig. Zo werd er niet geantwoord op alle verslagen van onze deskundigen en wordt er geen rekening gehouden met de reconstructie.”

De toon van het rapport is “hoogst ongebruikelijk”, zegt de advocaat. “Het college van deskundigen heeft er niet voor teruggedeinsd om op persoonlijke wijze de bekwaamheid van onze aangestelde deskundigen, die gerenommeerde experts ter zake zijn, expliciet in vraag te stellen en daardoor het inhoudelijk debat niet ten gronde aan te gaan.”

Permanent beschadigd vertrouwen

Het vertrouwen van de nabestaanden in het onderzoek is permanent beschadigd, stelt Van de Steen, die een strafklacht wil neerleggen na het perslek. “De wijze waarop dit onderzoek wordt gevoerd is beschamend en is een rechtsstaat onwaardig. De burgerlijke partijen kunnen, na een zoveelste incident, op geen enkele wijze nog vertrouwen hebben in de wijze waarop dit onderzoek wordt gevoerd. We zullen een procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) opstarten met het verzoek het dossier te onttrekken van de onderzoeksrechter in Charleroi.”

De burgerlijke partij had in 2020 al een verzoekschrift neergelegd om een andere onderzoeksrechter aan te stellen, maar de KI weigerde dat in oktober van dat jaar.