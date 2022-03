POLL. Wie is volgens u de beste spits van het moment? Benzema, Lewandowski of toch nog iemand anders?

Volgens Thibaut Courtois is er geen twijfel mogelijk en is Karim Benzema de beste spits van het moment. De aanvaller van Real Madrid bewees tegen PSG alvast zijn goudwaarde, maar was daags voordien ene Robert Lewandowski niet de grote man met zijn hattrick bij Bayern München? En er lopen nog wel enkele kleppers rond, maar wie is nu eigenlijk volgens u dé allerbeste van het moment? Stem hier!