Camera volgt Luka Modric tot in de kleedkamer: ervaren Kroaat reageert emotioneel na comeback tegen PSG

Real Madrid realiseerde woensdagavond een spectaculaire comeback tegen PSG in de terugmatch (3-1) van de achtste finales van de Champions League. En dan wil zelfs een ervaren rot als Luka Modric (36) die alles in zijn carrière heeft meegemaakt nog eens helemaal los gaan. De camera’s van Real Madrid volgden de Kroatische spelmaker drie minuten lang van in de spelerstunnel, door de kleedkamer tot op zijn bankje.