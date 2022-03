Zesjarige jongen valt uit raam, vader gearresteerd wegens schuldig verzuim

Politieagenten van zone HerKo moesten woensdagavond naar de Hoogveldstraat uitrukken, nadat ze meldingen ontvingen over een jongen (6) die uit het raam van de eerste verdieping van een woning was gevallen. Ook een ziekenwagen moest ter plaatse komen.

De vader was op het moment van de feiten alleen thuis met het kind. “Gelet op de gevaarlijke omstandigheden werd de man op woensdagavond gearresteerd wegens schuldig verzuim. Volgens de aanwijzingen werd er dan ook onvoldoende toezicht gehouden”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. “Er werd ook een proces-verbaal opgesteld. Donderdagochtend werd de vader verhoord. Daarna mocht hij beschikken. Het onderzoek wordt nu verdergezet. Gelukkig is de gezondheidssituatie van het kind stabiel, en is hij ook nooit in levensgevaar geweest. Hij werd door een wetsdokter onderzocht.”

De opvoedingssituatie binnen het gezien wordt nu verder opgevolgd, en er wordt ook verder toezicht georganiseerd.