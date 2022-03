Moedergroep Center Parcs en Sunparks kan faillissement vermijden

Pierre & Vacances zal een financiële injectie krijgen van 200 miljoen euro van onder andere de investeerders Alcentra, Fidera en Atream, en bijkomend zullen ongeveer 552 miljoen euro aan schulden omgezet worden in kapitaal. Daarmee zal de bruto schuldenberg door drie gedeeld worden, klinkt het.

Dankzij het akkoord kan de groep zijn strategisch plan “Réinvention 2025” uitvoeren. Dat voorziet in onder meer grootschalige renovaties bij Center Parcs, waarbij de verblijven luxueuzer moeten worden. Het plan moet leiden tot een omzet uit de toeristische activiteiten van ruim 1,8 miljard euro in 2025, wat 400 miljoen euro meer zou zijn dan in 2019 (dus voor corona). Daarnaast wordt er een vastgoedbedrijf opgericht, dat de toekomstige woningen van de groep zal kopen en verhuren.

Pierre & Vacances oprichter verliest controle

Het aandeelhouderschap zal er na de operatie helemaal anders uitzien. Altrea en Fidera zullen elk tussen de 20 en 25 procent van de aandelen bezitten, en Atream 7,2 procent. De huidige aandeelhouders vallen terug op 4,7 à 10,8 procent, zo luidt het.

En oprichter van Pierre & Vacances, Gérard Brémond, die nu nog 49,6 procent van het kapitaal in handen heeft, verliest de controle over de groep. “Dit akkoord verzekert de absoluut noodzakelijke financiële herstructurering van de groep na de ramp die de coronacrisis was”, zegt Brémond in een persbericht. “Het impliceert dat de controle in andere handen komt, maar de groep blijft in zijn geheel bestaan.”

Net als de hele toeristische sector werd ook Pierre & Vacances zwaar getroffen door de coronapandemie en de bijbehorende reisbeperkingen. Maar ook voordien had de groep het al moeilijk: hij is al tien jaar verlieslatend. Het akkoord wordt op 31 maart ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders.

Pierre & Vacances telt zowat 12.000 werknemers. De groep baat naar eigen zeggen 43.500 huisjes en appartementen uit in 284 parken in Europa. In het boekjaar 2020/2021 zorgden bijna 8 miljoen klanten voor een omzet van 1,05 miljard euro.