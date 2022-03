Oekraïense vluchtelinge bevalt van dochtertje in AZ Oudenaarde: “Ouders stellen het goed, maar hebben het emotioneel erg moeilijk”

In het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde is een jonge Oekraïense vluchtelinge van een dochtertje bevallen. De sociale dienst van de stad Oudenaarde zorgt voor opvang en begeleiding.

“Het jonge koppeltje stak vorige week te voet de grens over van hun thuisland Oekraïne naar Polen”, zegt de Oudenaardse schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V). “Via het openbaar vervoer is het koppel in Brussel beland en vervolgens via Fedasil aan Oudenaarde toegewezen. Het koppel is zaterdag in onze stad aangekomen en meteen in een opvangwoning ondergebracht.”

Maandag is de jonge vrouw in het AZ Oudenaarde van een dochtertje bevallen. “Moeder en dochter stellen het goed, maar de ouders hebben het wel emotioneel heel moeilijk omdat ze in Oekraïne hun familie hebben moeten achterlaten. Na ontslag uit het ziekenhuis zorgen we voor verdere huisvesting, psychologische hulp en begeleiding. We bekijken ook om het jonge gezin een leefloon te geven.”

De stad Oudenaarde voorziet in een zeventigtal opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen.

