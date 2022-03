Orban-vertrouwelinge verkozen tot eerste vrouwelijke president van Hongarije

Het Hongaarse parlement heeft donderdag Katalin Novak verkozen tot president van Hongarije. De 44-jarige politica is daarmee de eerste vrouw die dit ambt bekleedt. Novak won met 137 stemmen van haar opponent, de econoom en professor Peter Rona, die 51 stemmen kreeg.

Novak is een vertrouwelinge van de regerende premier Viktor Orban. Zijn partij, het conservatieve Fidesz waar Novak tevens al enkele jaren als vicevoorzitter zetelt, schoof haar naar voren om Janos Ader op te volgen. Haar overwinning is dan ook ongetwijfeld te danken aan de brede steun vanuit de Fidesz-fractie in het parlement. Tijdens haar ambtsperiode als minister van Gezinnen verdedigde ze vooral het traditioneel gezinsbeeld en kantte zich daarnaast tegen de LGBTQIA+-gemeenschap.

Ceremoniële rol

De president in Hongarije, die telkens voor vijf jaar wordt gekozen, heeft een voornamelijk ceremoniële rol, maar kan wetgeving blokkeren of vertragen met een veto of een doorverwijzing naar het Grondwettelijke Hof. Maar van Novak wordt weinig weerstand verwacht zolang Orban aan de macht is.

Begin april vinden de Hongaarse parlementsverkiezingen plaats. De conservatief Peter Marki-Zay zal het dan opnemen tegen Orban. Marki-Zay reageerde ook op Novaks verkiezing en noemde haar “ongeschikt” voor het ambt wegens haar nauwe band met de premier.