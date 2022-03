Drone filmt hoe Russische tanks in hinderlaag lopen

Het Oekraïense leger heeft enkele Russische militaire voertuigen kunnen uitschakelen in Brovary, een stad in de buurt van Kiev. Een video die donderdag werd gepubliceerd, toont hoe de Russen in een hinderlaag lopen en onder vuur worden genomen. Het is onduidelijk wanneer de dronebeelden werden gemaakt, maar persagentschap Reuters kon aan de hand van satellietbeelden bevestigen dat het incident zich in Brovary afspeelt. Ook op Twitter worden video’s van brandende legervoertuigen verspreid.