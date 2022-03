ECB laat rentetarieven ongewijzigd en versnelt steunafbouw

Eind juni valt dat programma terug tot 20 miljard euro per maand. Met de beslissing reageert de ECB op de aanhoudende hoge inflatie. Door de oorlog in Oekraïne gaan de prijzen immers verder de hoogte in.

Op middellange termijn streeft de ECB naar een inflatie van 2 procent. Hoge inflatiecijfers verminderen de koopkracht van de consumenten. Critici verwijten de ECB al langer om met haar beleid van goedkoop geld de inflatie verder aan te wakkeren.

Voor de rentetarieven wijzigt er voorlopig niets. Het belangrijkste rentetarief blijft ongewijzigd op een laagterecord van nul procent. De ECB heeft beslist de rente pas weer op te trekken wanneer ze geen vers geld meer pompt in de aankoop van waardepapier van landen en bedrijven. Sommige economen rekenen op het einde van dit jaar voor een eerste renteverhoging.