Grote brand in kazerne van de politie in Wilrijk: brandweer massaal ter plaatse

Wilrijk

Op de Boomsesteenweg in Wilrijk is donderdagmiddag een grote magazijnbrand uitgebroken. Het vuur gaat gepaard met een enorme rookpluim. De brandweer is massaal ter plaatse en vraagt bewoners uit de buurt te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Volgens onze bronnen zou de brand ontstaan zijn in de schietstand van de politie en zou nu ook het munitiedepot vuur gevat hebben.