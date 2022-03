Enorme wc-rol verhuist en krijgt toepasselijke nieuwe thuis: nieuwe eigenaar heeft ook al ‘anushotel’

De enorme wc-rol die jarenlang aan het Design Museum in Gent heeft gestaan, verhuist binnenkort naar de Verbeke Foundation in Kemzeke. Een toepasselijke nieuwe thuis.

De rol moet weg omdat het museum een volledig nieuwe gevel gaat bouwen. Het opvallende bouwwerk werd gratis ter beschikking gesteld aan wie het wou, als die er tenminste zelf om kon komen en er een goed plan voor had.

Dat blijkt nu de bekende Verbeke Foundation te zijn, het openluchtmuseum van kunstverzamelaar Geert Verbeke in Kemzeke. Die kan het technisch aan om de 5 op 5 meter hoge wc-rol te demonteren en transporteren. De Foundation nam namelijk eerder al een 9 meter hoge vaas over van het Design Museum.

De wc-rol in zijn hoogdagen ... — © FVV

… en hoe hij nu staat te wachten op zijn nieuwe eigenaar. — © Stad Gent

De enorme wc-rol moet voor de zomervakantie verhuisd zijn. “Ik ben opgelucht dat de wc-rol wordt gered van de sloop”, zegt Sami Souguir (Open VLD), schepen van Cultuur. “Ik ben ervan overtuigd dat de Verbeke Foundation zorg zal dragen voor onze wc-rol.

De Verbeke Foundation gaat de wc-rol ombouwen tot een overnachtingsplaats voor kunstenaars in residentie en voor museumbezoekers. En dat is niet eens zo verrassend. Op de Foundation kan je al overnacht in een hotelkamer in de vorm van een anus, genaamd Casanus.

De enorme darmvormige constructie ligt in de eigenzinnige beeldentuin van de Foundation. Daar komt dus een nieuwe hotelkamer bij, in een wc-rol. Goed geregeld!

