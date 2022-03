“Honderdduizenden euro’s verlies op één dag tijd”: pomphouders stevenen af op ‘bloedrode donderdag’ door exploderende dieselprijs

De brandstofprijzen blijven pieken naar ongekende hoogtes. Vandaag kan aan de pomp wettelijk maximaal 2,08 euro gevraagd worden voor een liter diesel B7, vrijdag stijgt de prijs verder door naar maximaal 2,28 euro. Waanzin voor de consument, maar evengoed voor de uitbaters van tankstations die door de wettelijke prijsregeling bijna enkel nog op verlies kunnen draaien. De overheid is zich bewust van het probleem en gaat vandaag in overleg met de sector, want een oplossing is er liever vandaag dan morgen. “Het dreigt bloedrode donderdag te worden.”