Russische tanks naderen Oekraïense hoofdstad Kiev nu ook vanuit het noordoosten

Donderdag verspreidde het Oekraïense leger ook beelden van een Russische militaire colonne die werd uitgeschakeld in Brovary, ten oosten van Kiev. Daarop is te zien hoe Russische pansterwagens in een hinderlaag lopen en onder vuur worden genomen. Het is onduidelijk wanneer de dronebeelden werden gemaakt, maar persagentschap Reuters kon aan de hand van satellietbeelden bevestigen dat het incident zich in Brovary afspeelt. Ook op Twitter worden video’s van brandende legervoertuigen verspreid.

(Lees verder onder de video)

Donderdagvoormiddag viel er ook een rakettenregen op het verlaten stadje Velika Dimerka, dat zich op circa vijf kilometer van de stadsrand van Kiev bevindt.

Sinds het begin van de invasie van Oekraïne zijn de Russen vanop verschillende fronten Kiev genaderd. Daardoor kunnen de Oekraïense autoriteiten enkel nog vanuit het zuiden de stad bevoorraden.