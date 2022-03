Crèche die ondanks schorsing toch opende, moet definitief sluiten van Kind en Gezin

Kind en Gezin, dat toezicht houdt op de kinderopvang, heeft de vergunning voor de betwiste crèche in Schoten opgeheven. Dat wordt vernomen bij het Agentschap. In principe moet de crèche dus definitief de deuren sluiten.

Leidend ambtenaar Katrien Verhegge heeft zopas haar handtekening gezet onder een ‘beslissing tot opheffing bij dringende noodzakelijkheid van de vergunning’ van de crèche De Vlindertjes van Elshout, en dat met ingang vanaf vandaag, meldt de woordvoerder van Kind en Gezin.

“Het belangrijkste element is dat de organisator bij haar veroordeling voor het hof van beroep verklaard heeft alleen maar administratieve taken te zullen uitvoeren, maar wij stellen vast dat ze de voorwaarde niet naleeft. Dat geeft een vertrouwensbreuk”, zegt woordvoerder Nele Wouters. “Ook de recente gebeurtenissen om eenzijdig de crèche te openen, sterken ons in die beslissing, omdat zij niet de integriteit heeft om de voorwaarden van de schorsing na te leven.”

De beslissing werd volgens het agentschap intussen overgemaakt aan de uitbater van de kinderopvang, en ook aan de gemeente Schoten. Die zou nu een sluitingsbevel kunnen uitvaardigen, waarmee de politie de zaak meteen kan sluiten.

Kind en Gezin had begin deze maand de vergunning van de crèche geschorst, maar woensdag werden opnieuw kinderen opgevangen, zeer tegen de zin van toezichthouder Kind en Gezin.