President Zelenski doet Russische uitlatingen over kinderziekenhuis in Marioepol af als “leugens”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de Russische stelling dat er zich ultraradicale Oekraïense troepen bevonden in het kinderziekenhuis in havenstad Marioepol dat woensdag gebombeerd werd, naar de prullenmand verwezen. “Zoals altijd, liegen de Russen met vertrouwen”, aldus Zelenski in een videoboodschap. Bij de aanval op het kinderziekenhuis vielen drie doden en zeventien gewonden.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei donderdag dat er geen medisch personeel aanwezig was en dat het ziekenhuis dienst deed als een kamp voor radicalen, maar Zelenski deed dat enkele uren geleden af als “Russische leugens”.

“De Russische bevolking wordt voorgelogen over het feit dat er geen patiënten in het ziekenhuis waren, en geen moeders en kinderen in de materniteit”, aldus Zelenski in een videoboodschap. “Dit zijn leugens”, voegde hij eraan toe. De “propagandisten” op de Russische televisie zouden ter verantwoording moeten worden geroepen.

Zelenski beschuldigde Rusland er voorts van de pogingen om een humanitaire corridor vanuit Marioepol op te zetten, te saboteren. “Russische troepen hebben een humanitaire ramp in Oekraïne gecreëerd”, aldus nog Zelenski. (jvh, pjv)