Meer dan 20.000 buitenlanders hebben zich volgens de autoriteiten in Kiev aangemeld om in Oekraïne mee te vechten tegen de Russen. De Oekraïense autoriteiten zijn druk in de weer om een internationale brigade op te richten. Het getal op zich zegt weinig. Buitenlandse strijders zijn niet altijd echt nuttig en doen soms meer kwaad dan goed. Hun aanwezigheid aan het front houdt grote risico’s in.