Union kan vrijdag tegen OHL vervolg breien aan straffe uitreeks: “Maar het belangrijkste is om leider te blijven”

Al 12 uitwedstrijden op rij is Union nu ongeslagen. Op speeldag vijf gingen de Brusselaars ten onder in Mechelen, sindsdien kan de competitieleider schitterende cijfers op verplaatsing voorleggen: 32 op 36. Vrijdagavond trekt Union naar Leuven, waar die indrukwekkende reeks kan verdergezet worden. “Maar dan zullen we meer gefocust moeten zijn dan in de heenwedstrijd”, stelt Union-coach Felice Mazzu.

Mazzu herinnert het zich inderdaad nog goed: in eigen huis verloor Union zowaar met 1-3 van Leuven, maar de 55-jarige coach - zaterdag zelfs 56 - heeft een uitleg voor die nederlaag. “Als ik me niet vergis werden we de week ervoor net herfstkampioen na een 1-7 overwinning tegen KV Oostende. Mijn spelers kregen die week heel wat media-aandacht, waardoor we ons niet volledig konden focussen op de aankomende wedstrijd. We kenden toen een lastige week door de vele media-aandacht, en dat was dan ook te zien op het veld tegen Leuven. Vrijdagavond zullen we geconcentreerder voor de dag moeten komen. Hopelijk hebben we lessen getrokken uit de heenwedstrijd, want we incasseerden ook drie doelpunten. Leuven strijdt nog om een plekje in de top acht, dus makkelijk zal het zeker niet worden.”

Mazzu verwacht alleszins een leuke pot voetbal. “Ik denk dat we een vrij open wedstrijd zullen krijgen, want Leuven is een voetballende ploeg met veel offensieve kwaliteiten. Bovendien hebben ze een goed terrein, wat enorm belangrijk is. In Kortrijk was dat bijvoorbeeld niet het geval, waardoor het meteen een pak moeilijker wordt om te voetballen. In Leuven zullen beide teams kunnen voetballen, en dat zal het spel alleen maar ten goede komen.”

© BELGA

Spitsenduo Undav-Millán

Union speelt nu twee weken op rij op vrijdag, maar Mazzu ziet daar alleszins geen voor- of nadelen in. “Ik denk niet dat het veel uitmaakt wanneer we exact spelen. Het is op het einde van het weekend dat de stand wordt opgemaakt. Maar natuurlijk is het wel zo dat als we kunnen winnen, dat we het weekend met een goed gevoel zullen doormaken.”

Het goede nieuws voor Mazzu en Union is dat de competitieleider opnieuw op verplaatsing speelt. Voorlopig werd enkel in Mechelen verloren, nadien waren de Brusselaars al twaalf uitwedstrijden op rij ongeslagen. Vrijdag kunnen dat er dertien worden. “Natuurlijk is dat een hele mooie reeks”, weet ook Mazzu. “Maar zoiets is zeker niet het belangrijkste. Ons eerste doel is nu om de reguliere competitie als eerste af te sluiten, want dat verdienen mijn spelers echt op basis van wat ze de afgelopen twee jaar al hebben laten zien.”

Dan resteert er ons nog één vraag: wie speelt vrijdagavond naast Undav in de spits? “Millán is terug beschikbaar, en hij zal starten”, liet Mazzu alvast in zijn kaarten kijken.