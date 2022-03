Hachelijke onderneming: helikopter haalt bollen op hoogspanningskabels weg in Limburg

In een mandje onder een helikopter bengelen om aan hoogspanningskabels te werken, is misschien niet onmiddellijk een job voor iedereen. De helikopter waagt zich donderdag aan een hachelijke onderneming én een primeur in ons land: 800 bebakeningsbollen op de elektriciteitsdraden van de hoogspanningslijn in Noord-Limburg verwijderen. Netbeheerder Elia vervangt binnenkort de elektriciteitsdraden op de hoogspanningslijn tussen Zandhoven en Kinrooi om meer stroom te kunnen transporteren. De werken duren ongeveer twee weken.

Momenteel worden over een afstand van 30 kilometer bijna 800 bebakeningsbollen met behulp van een helikopter van de hoogspanningslijn tussen Zandhoven en Kinrooi gehaald. De werken worden uitgevoerd door een Franse firma, een dochterbedrijf van de Franse netbeheerder RTE.

De helikopter vliegt langs de hoogspanningslijn en blijft regelmatig ter plaatse hangen. Een persoon die in een bak onder de helikopter hangt, verwijdert de bebakeningsbollen handmatig. Elke bebakeningsbol heeft een diameter van 50 cm en weegt ongeveer 5 kilogram.

LEES OOK. Primeur voor België: bollen op hoogspanningskabels worden weggehaald met helikopter (+)

De bebakeningsbollen zorgen ervoor dat de hoogspanningslijn beter zichtbaar is voor vliegverkeer, onder meer voor de militaire vliegbasis in Kleine-Brogel die in de buurt ligt. Bij het vervangen van de elektriciteitsdraden worden opnieuw bebakeningsbollen bevestigd.

“Deze aanpak is een primeur voor België. De lange afstand en vele bebakeningsbollen maken het economisch interessant om een helikopter in te schakelen”, zegt projectwoordvoerder Pieter Verlaak. “Anders zou iemand 30 kilometer met een soort bakfiets over de hoogspanningslijn moeten fietsen. Of moesten wij onze trekmachines 800 keer stilleggen, elke keer wanneer een bebakeningsbol tot aan de hoogspanningsmasten zou zijn getrokken.”

Sinds 2021 versterkt netbeheerder Elia de hoogspanningslijn (380kV) tussen hoogspanningsstations ‘Massenhoven’ in Zandhoven en ‘Van Eyck’ in Kinrooi en Maaseik. De hoogspanningslijn wordt voorzien van een nieuw type elektriciteitsdraden (HTLS) dat meer stroom kan vervoeren. De volledige hoogspanningslijn is 92 kilometer lang en overspant 15 gemeenten in de provincies Antwerpen en Limburg. (pjv)