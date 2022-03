Neymar is woest over “fake news” van ruzie in PSG-kleedkamer en deelt gesprek uit WhatsApp: “Ik haat het om dit te moeten doen”

LEES OOK. Potjes koken over bij PSG na drama in Madrid: voorzitter gaat helemaal over de rooie

Gianluigi Donnarumma, de antiheld van de avond na zijn blunder bij het eerste doelpunt van Real, en Neymar zouden het eerst verbaal en vervolgens fysiek met elkaar aan de stok hebben gekregen. Hun medespelers zouden de Italiaanse keeper en de Braziliaanse aanvaller uit elkaar gehaald hebben. Neymar zou Donnarumma de schuld verweten hebben aan de gelijkmaker, waarop de doelman gerepliceerd zou hebben dat balverlies van de Braziliaan aan de basis lag van de 2-1.

© ISOPIX

Complete nonsens, aldus Neymar. De Braziliaan plaatste op Instagram twee verhalen waarin hij bovenstaande gebeurtenissen categoriek ontkracht.

“Ik haat het om hier te moeten spreken over dit nieuws. Dit is een leugen. Er was geen gevecht in de kleedkamer. Dit komt van incompetente journalisten die zichzelf willen promoten”, aldus Neymar, die ook een WhatsApp-conversatie met Donnarumma deelde. “Ciao Ney, sorry maar dit nieuws is onaanvaardbaar”, stuurde de Italiaan. “Rustig, zo gaat het in het voetbal. We zijn een team en we staan aan jouw kant”, reageerde Neymar.