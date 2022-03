Poetin: “Westen probeert schuld voor eigen fouten bij Rusland te leggen”

De sancties tegen Rusland kunnen Poetin naar eigen zeggen niet deren. “Het Westen was altijd al van plan om die in te voeren”, zegt hij. Hij wil de “speciale militaire operatie” doorzetten omdat zijn land zo “meer onafhankelijk en soeverein zal zijn”. Wat hij op langere termijn aan soevereiniteit kan winnen, is niets in vergelijking met de kortstondige economische sancties, verklaarde hij.

Poetin benadrukte dat zijn land alle olie- en gasleveringen handhaaft, ondanks de westerse sancties. Hij verklaarde ook dat Rusland niet verantwoordelijk is voor de sterke stijging van de energieprijzen wereldwijd. “We respecteren al onze verplichtingen op het gebied van energieleveringen”, klonk het. Poetin vervolgde dat “alle volumes” aan Europa worden geleverd en dat zelfs het “gastransport via Oekraïne voor 100 procent” loopt.

(jvh, pjv)